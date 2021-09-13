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Mina Ceran suskunluğunu bozdu! Bensu Soral- Hakan Baş açıklaması!
2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliğindeki krizde adı geçen Mina Ceran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla suskunluğunu bozdu.
Geçtiğimiz günlerde "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evlerini ayırdığı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evlerini ayırdığı iddia edilmişti.