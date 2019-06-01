Milyonlarca kişi yolda! İstanbul'da ise...

Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan İstanbullular, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli bölümünde yoğunluğa neden oluyor. İstanbul'da yollar ise boş...

