Milyonlarca kişi yolda! İstanbul'da ise...

Bayram tatilinin başlamasıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametindeki bazı mevkilerde araç kuyrukları oluşturdu. Otoyolun Çınarlıdere, Bekirdere ve Gültepe rampası ile Kandıra gişeleri mevkisinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyolun değişik noktalarında denetimler yaparak sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.
Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.
TATİL YOLUNDA 10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU
Derince ile İzmit'te araçlar adım adım ilerlerken, yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluştu.
Dün akşam saatlerinde TEM yolu Kocaeli kesimi Ankara yönünde başlayan araç yoğunluğu, saatler ilerledikçe daha da arttı. Bu sabah saatlerinden itibaren TEM'in Derince ve İzmit kesimlerinde trafik durma noktasına geldi. Gültepe Tüneli ve Bekirdere Rampası'nda ulaşımın 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçlar 20-30 kilometre hızla giderken, bazen dura kalka ilerleyebildi.
TEM yolu Ankara yönünün yanı sıra D-100 Karayolu Ankara yönü ve Gölcük-Yalova arasındaki yolda da yoğunluk yaşandı.
İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI
İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı. Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam yola çıktı. Bu sabah D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.
Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 09.30'da yüzde 17 olarak görüldü.