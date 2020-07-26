Milyonlar merak ediyordu! Okullar açılacak mı? Bakan Selçuk açıkladı...

Milyonlar merak içinde. Herkes okulların açılıp açılmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okulların açılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki okullar açılacak mı? İşte okulların açılması ile ilgili Bakan Selçuk'un paylaşımı ve detaylar...

Milyonlarca kişi okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili bir paylaşım geldi. Selçuk, okulların gerekli hazırlıklar yapılarak açılacağını, öğrencilerin güvende olacağını açıkladı.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "okulların açılıp açılmayacağını" sorduğunu aktardı.

BAKAN SELÇUK'UN PAYLAŞIMI

Bu durumun, anne-baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik halinin yansıması olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla meraklarımızla belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi 'Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?" olmalı.

O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz; okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar."