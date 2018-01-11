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Milyarder Buffett'tan sanal para birimi uyarısı

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 4:16 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 4:16

ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett, sanal para birimlerinin sonunun "kötü" olacağına inandığını söyledi.


Dünyanın en zengin 3'üncü kişisi olduğu belirtilen 87 yaşındaki  Buffett, ABD'li CNBC televizyon kanalına, Bitcoin gibi sanal para birimleri  hakkında değerlendirmede bulundu.
 
Buffett, açıklamasında, "Kripto paralar hakkında genel olarak şunu  kesinlikle söyleyebilirim ki bunlar kötü şekilde sonuçlanacak" ifadesini  kullanırken, bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği hakkında bilgisi olmadığını  ifade etti.
 
Geçen ay piyasaya sunulan Bitcoin vadeli işlemlerinde satın alma  yapmadığını belirten Buffett, bu vadeli işlemlerde uzun veya kısa pozisyon  almadığını da dile getirdi.
 
Buffett, kasım ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, Bitcoin'in değer  üreten bir varlık olmadığını vurgulayarak, Bitcoin'in gerçek bir değerinin olduğu  görüşünü "şaka", kripto para piyasasını da "balon" olarak nitelendirmişti.
 
Uzmanlar, sanal para birimlerinin geçen yıl popüler hale gelerek çok  hızlı yükseldiğine dikkati çekerken, kripto paralarda görülen sert düşüşlerin  yatırımcıları kısa sürede büyük zarara uğratabileceği konusunda uyarıda  bulunuyor.
 
Buffett, bugün itibarıyla 88,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en  zengin 3'üncü kişisi kabul edilirken, başkanı olduğu Berkshire Hathaway yatırım  firması 508 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketleri  arasında 6'ncı sırada yer alıyor.
 

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