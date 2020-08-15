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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 9 terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 17:12 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 18:04

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin, Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftaninde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu" denildi.
 
 

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