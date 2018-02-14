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Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in görüşmesi sona erdi

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 20:35 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 21:09

Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi sona erdi.


Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis'in görüşmesi sona erdi.
 
Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı. NATO Karargahı'nda çeşitli temaslarda bulunan Canikli, NATO Savunma  Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda yer aldı.
 
Savunma Bakanları Çalışma Yemeği'ne iştirak eden Canikli, ardından çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.
 
Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı.
 
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de bir araya gelen Canikli'nin, programı kapsamında ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesi ise TSİ  20.10'da başlamıştı.
 
Öte yandan Bakan Canikli'nin, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile yapacağı görüşme yarına alındı.

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