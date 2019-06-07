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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar hudut hattında!

AA |  07 Haziran 2019 Cuma - 14:36 | Son Güncelleme : 07 06 2019 - 15:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu hudut birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, "Hudutların emniyetini sağlamak için bugüne kadar elimizden gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, 'Hudut namustur.' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile  birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.
 
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda 3. Ordu Komutanı Orgeneral  İsmail Serdar Savaş ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, askeri  helikopterlerle 5. Hudut Alay Komutanlığı'na geldi. 9. Kolordu Komutanı  Tümgeneral Veli Tarakcı ve diğer yetkililerin karşıladığı Bakan Akar, tören  mangasını selamladı, birlik şeref defterini imzaladı. Akar, çalışmalara ilişkin  detaylı brifing aldı.
 
 
"İran sınırından Türkiye'ye karşı gerek terörist faaliyetler, geçiş,  aktarma gayretleri gerekse düzensiz göç çerçevesinde yasa dışı geçiş teşebbüsleri  var." diyen Akar, bunlara karşı alınması gereken tedbirlerin aksaksız yerine  getirilmesinin önemine işaret etti. Yapılan çalışmalarda bilginin, koordinasyonun  ve tecrübenin önemini vurgulayan Akar, şunları söyledi:
 
 
"Çalışmalarımızla ülkemizin beklentilerine cevap vermemiz lazım.  Sizlerden beklentimiz büyük; hudutlarımızın aşılmazlığı, geçilmezliği. Esas olan  budur. İster terörist olsun ister düzensiz göçmen olsun sonuçta hepsi yasa dışı  bir geçiş demektir. Bunlara karşı elimizdeki imkanları en etkin şekilde  kullanacağız ve bu geçişleri her türlü imkanı kullanarak sıfırlayacağız. Bu  konuda Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı  Kuvvetleri çok büyük emekler harcadı, çok büyük yatırımlar yaptı. İhtiyaç duyulan  ilave birlikler tahsis edilerek burası son derece güçlendirildi. Hudutların  emniyetini sağlamak  için bugüne kadar elimizden gelen neyse tam olarak yaptık,  bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, 'Hudut namustur.' anlayışı içinde  yapmaya devam edeceğiz."
 
 
İlgi çeken ayrıntı
 
Öte yandan Bakan Akar’ın inceleme ve denetlemeleri sırasında ilginç  bir ayrıntı dikkati çekti. 5. Hudut Alay Komutanı olarak  1999-2001 yıllarında  Iğdır'da görevli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın albay rütbesindeki fotoğrafının, birliğin şeref salonunda yer aldığı görüldü.
 
 

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