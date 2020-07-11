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Milli robot, pandemiyle mücadele eden ülkelere nefes oldu

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 16:24 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 16:24

Geliştirdiği robotlar ve yenilikçi teknolojilerle küresel ölçekte adından söz ettiren Türk şirketi DOF Robotics, geliştirdiği ultraviyole dezenfeksiyon robotu RoboCare ile Kovid-19 salgınıyla zorlu bir mücadele içinde bulunan İtalya gibi ülkelere çözüm sunuyor.


AA muhabirinin sorularını cevaplayan DOF Robotics Yönetim Kurulu  Başkanı Mustafa Mertcan, pandeminin başlamasıyla beraber birkaç yıl önce üzerinde  çalışmaya başladıkları kendi kendine gidebilen otonom araç (AGV) teknolojisine  yeniden eğildiklerini söyledi. 
 
Pandemi nedeniyle evden çalışan DOF Robotics ekiplerinin daha çok  depolama alanında kullanılan AGV araç yazılımını sağlık için modifiye ettiğini  anlatan Mertcan, "Üç ay içerisinde yazılımları ve donanımı tamamlayarak nihai  ürün haline getirmeyi başardık." dedi. 
 
Söz konusu robotun benzerlerinin tüm dünyada geliştirildiğini anlatan  Mertcan, "Onların gelmiş olduğu teknolojinin üstüne bir tık fazlasını koyarak,  gerek UVC Led teknolojisini kullanarak gerekse xenon tarzı ampullerle birlikte,  pandemiyle mücadeleye yönelik daha nitelikli ürünler geliştirme fırsatımız oldu."  bilgilerini verdi.  
 
"Bakteriyi hızlıca yok edebilen bir yapıya sahip"  
 
Mertcan, dezenfeksiyonu yapılacak alanın daha evvel uzman ekip  tarafından haritalandırıldığını ve robotun bu haritayı rehber edinerek  dezenfeksiyonu sağladığını söyledi. 
 
Mertcan şunları kaydetti: 
 
"RoboCare kendi kendine tam otonom bir şekilde gidebiliyor. Bunun yanı  sıra UVC dediğimiz ultraviyole C ışınlarını barındıran lambalar var üzerinde. Hem  havayı hem de yüzeylere yaklaştığında çok kısa bir süre içinde yüzeylerde bulunan  virüs ve bakterileri hızlı bir şekilde dezenfekte edebilen bir yapıya sahip. 
 
Bunun yanında neden otonom cihazlar kullanmak zorundayız? Bir tane UVC  lambayı ya da Led’i bir yere koysak olmaz mı? sorumuzu Mertcan, otonom cihazlar  olmadan bunu yapmanın zor olacağını belirterek yanıtladı. Çünkü yeterince zamana  sahip olamıyorsunuz. Özellikle hastaneler için söylemek gerekirse ne kadar lamba  kullansanız da bütün noktalara teması maalesef mümkün olmayacaktır. Yaklaşmanız  gerekiyor. Ultraviyole C dediğimiz aslında güneşle birlikte gelen ışınlardır. C  ışını ozonda emilir ve bize ulaşmaz. C insan vücudu için zararlıdır. Biz de bu  UVC ışınını ortamdaki mikroorganizmaların dezenfeksiyonu için kullanıyoruz. 
 
UVC ışını yüzeye iyice yaklaşmışsa ortamda bulunan hem virüs hem de  bakteriyi hızlıca yok edebilen bir yapıya sahip. Dezenfeksiyon yüzde 99,9  sağlanabiliyor. Biz bunun bütün testlerini yaptırdık."   
 
"Daha yüksek kaliteli Led teknolojisi vadediyoruz"  
 
Mertcan, nihai formuna 1 ay önce kavuşturdukları RoboCare'in seri  üretimine hızla devam ettiklerini ifade ederek, cihazla ilgili tüm Ar-Ge ve  mühendislik işlerinin Türkiye'de yapıldığını kaydetti. 
 
Robotun yazılımıyla ilgili çok yoğun çalışmaların yapıldığını anlatan  Mertcan, "Seri üretimle alakalı yoğun bir süreç içindeyiz. Hem yurt dışından  gelen parçalarımız var hem yazılımımızla bunların entegrasyonu söz konusu.  Ar-Ge'nin tamamı burada yapılıyor. Şu anda ayda 30 tane üretim kapasitesine sahip  bir şekilde üretimimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. 
 
Yurt dışında geniş bir pazara hitap ettiklerini söyleyen Mertcan,  Avrupa'nın öne çıkan pazar olduğunu belirtti. Mertcan yoğun rekabetin  yaşandığı pazarda ilerleme stratejilerini ise şöyle anlattı: 
 
"Avrupa bu tür ürünler için çok uygun bir pazar. Aslında muadilini  üreten bir rakibimiz Avrupa'da bulunuyor ama biz daha yüksek kaliteli Led  teknolojisi vadediyoruz. Bizim ürünümüz Led'lerle çalışan ve daha kısa bir sürede  dezenfeksiyonu sağlayan bir yapıya sahip. Ampul kullanabilirdik ama ampul yapısı  itibarıyla çok daha kısa süre dayanıyor ve çok etkili olamayabiliyor. Bir de  muadillerimize göre fiyat avantajı sunuyoruz. 
 
Avrupa RoboCare için inanılmaz bir pazar. Biz de zaten bu ürünümüzü  İtalya'ya gönderiyoruz ama onun dışında; Almanya, Benelüks Ülkeleri, Amerika Rusya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 20'den fazla ülkeyle  halihazırda sözleşmelerimizi yaptık ve önümüzdeki 2 ay içinde de gönderimlere  başlamış olacağız." 
 
Mertcan, DOF Robotics'in üretim kompozisyonunun yüzde 15'ini sağlık  ürünlerinin oluşturduğunu ifade ederek, yüzde 30'luk kısmı pandemi dışı amaçlar  için geliştirdikleri otonom cihazların, kalan yüzde 55'lik kısmın da oyun ve  eğlence robotlarının oluşturduğunu kaydetti.    
 
"Pandemiyle mücadeleye destek olmaya çalışıyoruz"  
 
Mertcan, Türkiye'den de kendilerine yoğun bir talep geldiğini ifade  ederek, bir otel zinciriyle çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Hastaneler ve  AVM'lere kiralama seçeneği sunmayı planladıklarını aktaran Mertcan, "Sonuçta  maliyetli bir üründen söz ediyoruz. Fiyatlarımız 35 bin avro bandında... Bu  ürünleri satın alabilecek birçok hastanemiz olduğu gibi aynı zamanda bunları bir  şekilde kiralayabilecek hastaneler de olacaktır. Biz bu aşamada da destek olmaya  devam edeceğiz. Hava limanlarına, AVM'lere, hastanelere ve otellere kiralama  seçeneği sunacağız. Buradaki esas amaç pandemiyi daha kısa bir sürede  yenebilmek." diye konuştu. 
 
Uçakların içini çok kısa bir sürede dezenfekte edebildiklerini anlatan  Mertcan, "Bir uçakta 35 sıra koltuk olduğunu var sayarsak, 10-12 dakika  içerisinde yüzde 99,9 başarıyla dezenfekte edebiliyor olacağız. Şu anda  Türkiye'de bununla ilgili halihazırda görüşmeler yapıyoruz. Ancak özellikle yurt  dışında bununla ilgili çok ciddi bir talep söz konusu." ifadelerini  kullandı. 
 
Üretimin bir kısmı AHL Serbest Bölge'ye taşınacak  
 
Mustafa Mertcan, RoboCare'i iki model  olarak ürettiklerini  belirterek, ilk modelin insanlı ortamlarda çalışan ve havayı temizleyen bir  sistemi bulunduğunu kaydetti. 
 
Bu cihazın üzerindeki cam tabakanın çıkarıldığı versiyonda ise UVC  ışınların kullanıldığını aktaran Mertcan, bu türdeki cihazların kullanımı  esnasında çevrede insan bulunmaması gerektiğini kaydetti. 
 
Mertcan, şu anda Esenyurt Kıraç'ta devam eden üretim ve Ar-Ge'nin bir  kısmını 2021'de Atatürk Havalimanı Serbest Bölge içinde kurulacak 4 bin  metrekarelik fabrikalarına taşıyacaklarını da anlattı ve sözlerini şöyle  sürdürdü: 
 
"Türkiye'nin teknoloji konusunda iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum.  Pandemiden etkilendik ama bu sürecin pek çok bakımdan bize faydası da oldu. 2021  yılı, ülkemizdeki teknoloji ekosisteminin gelişiminin de etkisiyle DOF  Robotics’in patlama yılı olacak Allah'ın izniyle. Yatırımlarımızı da bu  doğrultuda devam ettiriyoruz."   
 

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