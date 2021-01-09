Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personel alımı! Başvurular nasıl yapılır?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sayfasından personel alımı yapılacağını dair 'Peşindeyiz ve Seni iyi Tanıyoruz' isimli bir video ve yazı paylaştı. Peki, Mit personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı şartları ne? İşte Mit personel alımı 2021 başvurusu detayları...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personel alımı yapılacağını bir video ile duyurdu. 'Peşindeyiz ve Seni iyi Tanıyoruz' isimli videoda personel alımını "Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz" diyerek paylaştı. MİT, çeşitli beceri ve kabiliyetlere sahip istihbarat uzmanları; dünya dillerinde yetkin dil uzmanları; sinyal ve görüntü analizi, coğrafi bilgi sistemleri, yazılım ve donanım, ağ güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda uzman mühendisler gibi birçok sahada faaliyet gösteren personel istihdam ediyor. Duyuruya ek İstihbarat uzmanı, dil uzmanı ve mühendis ilanını da paylaştı. Peki, Mit personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı şartları ne? İşte Mit personel alımı 2021 başvurusu detayları...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) resmi internet sayfasında personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımına ilişkin hazırlanan videoda "Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz" denildi. MİT eleman alımına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz. Kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Tarihine bağlı olduğunu ama geçmişte yaşamadığını, iyi bir gelecek için fark yaratmaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden peşindeyiz ve seninle çalışmak istiyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım.

'Faaliyetlerimizi en verimli şekilde yürütebilmek için insan kaynağımıza büyük önem veriyoruz' denilen sayfada ise “Teşkilâtımız bünyesinde çeşitli beceri ve kabiliyetlere sahip istihbarat uzmanları; dünya dillerinde yetkin dil uzmanları; sinyal ve görüntü analizi, coğrafi bilgi sistemleri, yazılım ve donanım, ağ güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda uzman mühendisler gibi birçok sahada faaliyet gösteren çalışma arkadaşları istihdam ediyoruz."

İSTİHBARAT UZMANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstihbarat uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 35 yaşını doldurmamış olmak

- Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce , Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT’nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir)

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Diğer taraftan,

- Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

- Yönetme-yönlendirme,

- Yüksek sorumluluk bilinci,

- Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

- Stres altında çalışabilme,

- Detaylara önem verme,

- Pratik ve hızlı düşünebilme,

- Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

- Ketumiyet

gibi kişisel özellikler istihbarat uzmanlarında aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.

DİL UZMANI BAŞVURU ŞARTLARI

Dil uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 40 yaşını doldurmamış olmak

Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için; üniversitelerin ilgili dilde Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim, Çeviribilim, Edebiyat bölümleri, Öğretmenlik örgün lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

Diğer yabancı diller için en az lise veya dengi okul mezunu olmak

Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak:

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce dilinden 90 veya üzeri YDS puanı almış olmak

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dillerinin birinden 80 veya üzeri YDS puanı almış olmak

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak

YDS kapsamında yer almayan diller için; ilgili dilin yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde en az 2 yıl bulunmuş olmak, okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Ayrıca, görevin gerektirdiği yabancı dil yeterliğinin ölçülmesi amacıyla yazılı ve sözlü sınavlar uygulanmaktadır.

Diğer taraftan,

Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

Yüksek sorumluluk bilinci,

Stres altında çalışabilme,

Detaylara önem verme,

Ketumiyet

gibi kişisel özellikler dil uzmanlarında aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.

MÜHENDİS BAŞVURU ŞARTLARI

Mühendis branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 34 yaşını doldurmamış olmak

- Bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, matematik veya fizik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

- Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce dilinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da 60 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT’nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir).

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Diğer taraftan,

- Teknoloji ve yenilikleri takip edebilme,

- Güçlü iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olma,

- Analitik düşünce yapısına sahip olma,

- Çözüm odaklı çalışabilme,

- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilme,

- Stres altında çalışabilme,

- Gerektiğinde saha koşullarında çalışma ve seyahat engeli taşımama,

- Ketumiyet

gibi kişisel özellikler mühendislerde aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.

MİT PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. Bu durum iş başvurusu yapmama engel mi?

Başvuruda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.

Çifte vatandaşlığım var. İş başvurusu yapabilir miyim?

Birden fazla vatandaşlığa sahip olmak başvuruya engel teşkil etmez.

Mavi Kart sahibiyim. Görev almak için başvurabilir miyim?

Başvuruda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.

Millî İstihbarat Teşkilâtı’nda görev almak için nasıl başvurabilirim?

Öncelikle bu bölümdeki soruları incelemenizi öneriyoruz. Ardından başvuru formunu doldurmak için ilgilendiğiniz pozisyonun sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru formunu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurabilir miyim?

Başvuru formu, masaüstü bilgisayar üzerinden doldurulmaya uyumlu hazırlanmıştır. Formu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurmaya çalışmanız halinde sistemsel aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.

Başvurum kabul edilirse benimle nasıl iletişime geçilir?

Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde sizinle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu yoluyla irtibat kurulur.

Başvurumun kabul edilmesi ve adaylığımın resmen başlamasından sonra bir kurumda çalışıyor olmam veya bu süreç zarfında bir işe başlamam adaylık sürecimi etkiler mi?

Süreç devam ederken bir kurumda çalışılması veya bir işe başlanması, adaylık süreci açısından herhangi bir engel teşkil etmez. Ancak adaylık sürecinizin olumlu sonuçlanması ve işe başlamanızın uygun görülmesi halinde, hizmet/tazminat yükümlülüğü bulunan bir iş yerinden ayrılmanın doğuracağı sorumlulukları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Hangi durumlarda başvurum değerlendirmeye alınmaz?

Başvuruda bulunabilmeniz için tercih ettiğiniz pozisyonun şartlarını sağlamanız gerekir. Başvuru sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır. Beyanlarınızda gerçeğe aykırılık tespit edilmesi durumunda başvurunuz değerlendirme dışı kalır.

İlköğretim mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim?

Millî İstihbarat Teşkilâtı’na başvurabilmek için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.

Dövmem başvuru yapmama engel mi?

İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların dövmesi olmamalıdır.

En fazla kaç yaşındaki adaylar başvuru yapabilir?

Genel başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış, mevcut branşlar için iş başvurusu yapacak adayların ise başvuracakları pozisyonda belirtilen yaş sınırını aşmamış olmaları gerekir.