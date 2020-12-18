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Milli gemilerin güvenliği Dalgıç Tespit Sonarı ile artacak

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 17:59 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 17:59

Kıyılardaki stratejik tesis ve askeri üslerin güvenliği için kullanılmaya başlanan Dalgıç Tespit Sonarı, yeni versiyonuyla açıklardaki askeri gemiler ve sondaj gemilerinin güvenliğini üst seviyeye çıkaracak.


Su altı elektroniği ve akustiği alanlarında çalışmalar yürüten Koç  Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ, bu kapsamda Echorium Dalgıç Tespit Sonarı'nı  geliştirdi.
 
İlk olarak kıyıda kurulu bir stratejik sanayi tesisinin güvenliğinde  kullanılmaya başlanan sonar, daha sonra bir askeri üssün güvenliğinde görev aldı.
 
Dalgıç Tespit Sonarı, sahillerde yer yapan stratejik ve ekonomik  değeri yüksek tesislere, limanlara, petrol platformlarına ve nükleer reaktörlere  yönelik yüzücü, dalgıç, dalgıç intikal vasıtaları ve otonom su altı araçlarıyla  düzenlenebilecek asimetrik saldırılara karşı keşif ve gözetleme yapmak, erken  uyarıda bulunmak amacıyla üretildi.
 
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ, su altından gelebilecek  tehditlerin operatöre ihtiyaç duyulmadan, uzak mesafelerden otomatik tespit  edilebilmesine olanak sağlayan ve "7/24" çalışma özelliğine sahip sonarın yeni  versiyonlarını geliştirdi.
 
Şirketin Mühendislik Yöneticisi Mehmet Hakan Öktem, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Türkiye'ye su altında görev yapan milli, özgün ve yerli  ürünler kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
 
Dalgıç Tespit Sonarı'nın da bu kapsamda ortaya çıktığını ve bir sanayi  tesisinde yaklaşık 1 yıldır görev yaptığını belirten Öktem, sonarın yüksek  performansla tesis güvenliğine katkı verdiğini ifade etti.
 
Öktem, daha sonra bir askeri üsse sonarın kurulumunu yaptıkları  bilgisini vererek, "Kullanıcımızdan aldığımız geri beslemeler doğrultusunda  ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Sistemi iyileştirme konusunda önemli  katkılar aldık." dedi.
 
Görevdeki gemilere güvenli alan oluşturacak
 
Öktem, farklı ihtiyaçları dikkate alarak sonarın değişik  versiyonlarını da ürettiklerini bildirdi.
 
Sonarın iskele bacaklarına ve yere yerleştirilebilen versiyonları  üzerinde durduklarını anlatan Öktem, ayrıca portatif olarak görev yapabilen bir  ürün geliştirdiklerini dile getirdi.
 
Öktem, bu sayede sonarın ekonomik, stratejik değeri yüksek bir deniz  platformuyla kullanılabildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
 
"Platformunun nerede olduğundan bağımsız şekilde, sonarı pratik  şekilde sallandırıp deniz koşullarına bağlı olarak 800 metre-1 kilometre çapında  su altında güvenli alan ilan edebildiğimiz bir sistem yaptık. Sistemin  performansı oldukça iyi. Askeri ve sivil kurumlar için çeşitli demolar  gerçekleştirdik. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de görev yapan gemilerimiz var. O  gemileri Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurları ile koruyoruz. Onların  yetkinlikleri daha çok su üstünden, havadan ya da deniz altından gelecek büyük  tehditleri önlemeye yönelik. Günümüzde sıklıkla kullanılan insansız deniz  araçlarını, mini denizaltıları, dalgıcın kendisini bir fırkateynin tespit etmesi  çok mümkün değil. Çünkü onun için tasarlanmamış. Dalgıç Tespit Sonarı ile gemi  için su altında belli bir bölgeyi emniyetli hale getirmek mümkün olacak."
 
Öktem, sonarın Türkiye'nin sondaj gemilerinin güvenliğinin artırılması  ya da NATO görevi kapsamında farklı sulara giden askeri gemilerin kendi  emniyetlerini alması gibi görevler üstlenebileceğini belirtti.
 
VIP koruma için de tercih edilebilecek
 
Mehmet Hakan Öktem, sonarın katkı sağlayabileceği bir diğer alanın da  VIP koruma olduğunu söyledi.
 
Öktem, "Önemli bir kişinin korunmasında koruma düzeyini artırmak, bu  amaçla bölgede karakol yapan unsur sayısını azaltmak için Dalgıç Tespit  Sonarı'ndan yararlanılabilir. Yine yüksek değerlerdeki deniz araçlarının  güvenliğini sağlamak sonarın kullanım alanlarından biri olarak karşımıza  çıkıyor." dedi.
 

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Dalgıç Tespit Sonarı Milli gemi stratejik tesis
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