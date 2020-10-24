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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ailelerine destek

AA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 12:22 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 12:22

Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Ekim'de tam zamanlı yüz yüze eğitime başlayacak özel eğitim gereksinimli öğrencilerin ebeveynlerine destek amacıyla "veli eğitimi kursları" başlattı.


MEB'den özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ailelerine  destek. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu kurslarda  ebeveynlerin, çocuklarıyla günlük yaşam, öz bakım ve iletişim becerilerini  geliştirmesi ve duygusal yönden destek alabilmesi sağlanacak. Ortopedik engeli ve süreğen hastalığı bulunan bireylerin ailelerinden  dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan bireylerin ailelerine kadar  geniş bir yelpazede düzenlenen bu kurslarda, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin  öz bakım, günlük yaşam, dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi gibi birçok  konu yer alıyor.
 
  "Bilginizi artırmak istiyoruz"
 
 Bu arada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Halk Eğitimi  Merkezi'ndeki kurs programında bir derse konuk oldu. Selçuk, ders öncesi meslek  edindirme kurslarına özel olarak hazırlanan mutfak ve kuru temizleme eğitimi  atölyesindeki öğrencilerle sohbet etti, kursiyerler tarafından hazırlanan  sergideki ürünleri inceledi.  Daha sonra özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin velileriyle ders  başı yapan Selçuk, öğretmenin sunumunu dinledi.  Dersin sonunda ise "Ziya Öğretmen" olarak tahta başına geçen Selçuk,  özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye erişiminin artırılması  için 5 engel grubuna ait 715 kurs programı bulunduğuna dikkat çekti. Öğrencilerin  eğitim imkanlarını artırdıklarını ifade eden Selçuk, şöyle devam etti:
 
 "Ancak biz bu çocuklarımızın velilerine de destek olmalıyız ve  oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki engeli bulunan bir çocuğun annesi, babası, kardeşi  hatta büyük annesi ya da dedesi olmak da özel bir durumdur. Bakanlık olarak ilk  kez özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ailelerine yönelik 12 kurs programı  hazırladık. Çocuğunuzun engel durumuna göre seçeceğiniz kurslarla sizlere  duygusal destek vermek ve bilginizi artırmak, işlerinizi kolaylaştırmak  istiyoruz."
 
 
  

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Milli Eğitim Bakanlığı özel gereksinim kurs
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