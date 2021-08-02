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Milli Eğitim Bakanlığı afetten etkilenen vatandaşlar için okul pansiyonlarını açtı

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 13:16 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 13:16

Milli Eğitim Bakanlığı, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlar için açtı, psikososyal destek çalışması başlattı.


Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, afet bölgelerindeki okul pansiyonlarını yangından etkilenen vatandaşların konaklaması için açtıklarını söyledi.
 
Bakan Selçuk, "Afet bölgelerindeki okul pansiyonlarımızı yangından etkilenen vatandaşlarımızın kullanımı için açtık, ihtiyaç duyanların okul müdürlüklerimize ulaşması yeterli. Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizden oluşturulan mobil psikososyal destek ekiplerimiz; afet ve acil durum bölgelerinde saha çalışmalarına başlıyor, yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.
 
Afet sonrasındaki kayıplar nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal travmanın etkilerini hafifletebilmek için de çalışmalara destek vereceklerini belirten Bakan Selçuk, “Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizden oluşturulan mobil psikososyal destek ekiplerimiz; afet ve acil durum bölgelerinde saha çalışmalarına başlıyor, yaralarımızı birlikte saracağız.” ifadesini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyonları psikososyal destek
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