Milli ATM'den sonra altın veren ATM geliyor

Kaptana, Elektronet'i, Kocaeli Üniversitesi'nde Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünü okurken kurduğunu, gemilerin radar sonar sistemlerini bilgisayar sitemine geçirerek işe koyulduklarını anlattı.

Zaman içinde televizyon kanallarının uydu çıkış sistemlerini yaptıklarını ifade eden Kaptana, son 10 yıldır finans sektörüne yönelik teknoloji çözümleri alanına yöneldiklerini söyledi.

Kaptana, ATM'lerin sadece bankacılık işlemleri için kullanıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Oysa yüzlerce işlem gerçekleştirmek mümkün. Elektronet olarak, milli ATM ile bu ön yargıyı kırdık. Milli ATM ile 140 farklı işlem aynı cihaz üzerinden yapılabiliyor. Bankacılık işlemlerinin yanında ehliyet çıkarabiliyor, devlet kurumu ödemelerini gerçekleştirebiliyor, altın, döviz, çek-senet bozdurma, evrak tarama, hatta toplu taşıma kartı dolumu gerçekleştirebiliyor. ATM çalışmalarımıza bugüne kadar 20 milyon dolar yatırım yaptık. Yeni nesil ATM’lerin öncülüğünü yapıyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de ATM operatörü olmak."

800'DEN FAZLA MİLLİ ATM

Mehmet Kaptana, Türkiye'nin ilk milli ATM'sini yaptıklarını belirterek, "Yaygınlaştı ama Türkiye'de değil yurt dışında... 800'den fazla ATM'miz Birleşik Arap Emirlikleri, Malta, Mısır, İngiltere ve ABD'de kullanılıyor. Farklı farklı marka ve cihazları bir araya getirerek bunları bankacılığa adapte ediyoruz ve bunlara güvenlik yazılımları yüklüyoruz. Bu işlemi yurt dışında yapan firmalar çok pahalıya yapıyor." dedi.

Milli ATM'yi 3 yıl önce TÜBİTAK'la beraber ürettiklerini anlatan Kaptana, "Şu anda onun güncel sürümleri dünyanın çeşitli yerlerinde kullanımda. Proje zaman içinde gelişti. Şu anda Dubai'de, fotoğrafınızı çektikten sonra ehliyet ve kimlik veren, plakaların üzerindeki tarihleri basan, aynı zamanda oturma izni veren makinemiz faaliyette. Bu cihazlar aynı zamanda para alıyor, para veriyor çeşitli bankalar için... Biz genelde satış yapmıyoruz, gelir paylaşım modeliyle ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

ALTIN VEREN ATM GELİYOR

Kaptana, şirket bünyesinde çalışan Türk mühendisler ve yazılımcıların, dünyada ilk kez sertifikalı altının satın alınabildiği "Altın veren ATM" cihazı geliştirdiğini, üretim ve yazılım olarak yerli teknolojiyle üretilen cihazların şu anda "Altınalan ATM"si üzerinde çalışıldığını belirtti. Kaptana, söz konusu cihazı 2020'de geliştirmiş olacaklarını bildirdi.