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Miley Cyrus şaşırttı: UFO tarafından kovalandım

Miley Cyrus şaşırttı: UFO tarafından kovalandım Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, son verdiği röportajda ilginç bir iddia ortaya attı.
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