Mezarlık ziyareti bayramda yasak mı? Bayramda mezar ziyareti yasak olan iller…

Corona virüsü salgını kapsamında sosyal mesafenin aşılacağı yerlerden biri olan mezarlık ziyaretlerinin yasak olup olmadığı araştırılıyor, Mezarlık ziyaretleri yasak mı, bayramda mezar ziyareti olacak mı, sorusuna yanıt aranıyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında bazı illerde Valilikler mezarlık ziyaretlerini yasakladı. Valiliklerin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından verilen kararlar gereği, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için bazı illerde toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonları yasaklandı. İşte Kurban Bayramı’nda mezar ziyareti yasak olan iller...

Kurban Bayramı öncesi, arife günü ve bayramda mezar ziyaretlerinin yasak olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında illerde Valilikler tarafından mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Türkiye genelinde alınan genel bir mezar ziyareti yasağı kararı bulunmuyor. Mezarlık ziyaretleri ile ilgili düzenlemeler İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınıyor. Bayramda mezar ziyareti yasak olan iller…

BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ YASAK OLAN İLLER

ZONGULDAK VE KARABÜK

Zonguldak ve Karabük Valilikleri, Kurban Bayramı’nda toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarının yasaklandığını açıkladı.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesi özellikle son bir haftada vaka sayısı artışa geçti. Vaka sayısı bin 29'u bulurken, koronavirüsten ölen kişi sayısı ise 71'e yükseldi. Son olarak Giresun'a düğüne giden bir aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi. Aile bireyleri evde ve hastanede tedaviye alındı. Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramı’yla ilgili alınan kararları açıkladı. Açıklamada, koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 5 maddelik karar alındığı ifade edildi. Karara göre, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para cezası uygulanacağı açıklandı.

Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu tarafından Kurban Bayramı'nda, arife günü yapılacak mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmamasına karar verildiği belirtildi.

Toplu bayram yemeklerinin de yapılmasının yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram namazı kılınacak camilerin içinde ve bahçe/avlularında yoğunluk oluşmaması için Valilik/Kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda da alınacak tedbirler çerçevesinde bayram namazı kılınabilmesine, özellikle birden fazla mahallesi bulunan köylerde bayram namazlarının tüm mahalle camilerinde kılınmasına ve tek bir camide toplanarak yoğunluk oluşturulmamasına karar verilmiştir."

GAZİANTEP

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretleri 3 gün süreyle yasaklandı.

Vali Davut Gül başkanlığındaki Kovid-19 salgını kapsamındaki sağlık değerlendirme toplantısında alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklamada "Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep'te perşembe, cuma, cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır. Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup, ayrıca kına, çeyiz gibi törenler yapılmayacaktır. Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir." ifadesine yer verdi.

BARTIN

Bartın Valiliğince, Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarına yasak getirildi. Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Kurban Bayramı'yla ilgili alınan kararlar açıklandı. Alınan kararlara göre, "İlimiz genelinde Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaların, özellikle köylerimizde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek faaliyetleri köylerimizde geleneksel hale gelmiş güreş, futbol gibi turnuvaların yapılması yasaklanmıştır. Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri TCK'nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.