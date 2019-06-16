16 Haziran 2019 Pazar
İSTANBUL 
28°C / 21°C
GALERİ VİDEO
BIST 90.787 0.32 EURO 6,6330 0.10
USD 5,9000 0.51 ALTIN 254,010 0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji uyardı!Önümüzdeki hafta da sürecek

AA |  16 Haziran 2019 Pazar - 15:16 | Son Güncelleme : 16 06 2019 - 15:29

Ülkenin büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun büyük  bölümünde geçen hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök  gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini  artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.
 
Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile  Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde genellikle öğleden sonraları görülecek  yağışların, özellikle İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde  yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.
 
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke  genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskınları, yıldırım  düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli  olmaları gerekiyor.
 
Gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan sistemin hafta sonu  itibarıyla ülkenin iç ve batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.