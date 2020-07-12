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Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor

AA |  12 Temmuz 2020 Pazar - 18:04 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 18:04

Doğu Karadeniz'de yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah  saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak  öngörülüyor.
 
Yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli,  Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer  şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
 
Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım,  yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve  tedbirli olunması  gerekiyor.

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Doğu Karadeniz yağış kuvvetli
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