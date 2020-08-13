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Meteoroloji tarih verdi! Çok kuvvetli olacak

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 19:34 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 19:34

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin ile Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere  göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar, ülkenin kuzey kesimleri  parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
 
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin ile bu akşam  ilk saatlerde Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü  sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların yarın sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun, öğle  saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli  olması bekleniyor.
 
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim  normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile  güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette  esmesi beklenirken, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esmesi öngörülüyor.  Bu akşam saatlerinde rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Sinop sağanak gök gürültülü Karadeniz
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