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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Durum ciddi, pazara kadar sürecek! Bugün çok kuvvetli geliyor ve......
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor. Tamamen tersine dönüyor. Pazar gününe kadar devam edecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok ancak sağanak yağış çok sayıda ilde etkisini gösterecek. Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İller tek tek açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritayı paylaştı. İşte MGM'nin son dakika açıklamaları...