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Meteoroloji saat verdi, flaş uyarı! Kuvvetli geliyor...

İHA |  23 Eylül 2020 Çarşamba - 9:44 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 9:44

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 
 
Öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29 
 
  İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25 
 
  İzmir: Az bulutlu 27 
 
  Bursa: Parçalı ve az bulutlu 27 
 
  Adana: Parçalı bulutlu 34 
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 32 
 
  Samsun: Parçalı bulutlu 25 
 
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
 
  Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 
 

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