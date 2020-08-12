Meteoroloji illeri sayıp uyardı! Sağanak yağmur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, 1,5 saat süresince Adana'nın Kozan ve Ceyhan, Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas ve Toprakkkale ilçelerinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık