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Meteoroloji illeri sayıp uyardı! Sağanak yağmur...

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 7:31 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 7:31

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli bir gün geçirecek. Giresun, Trabzon,Adana, Osmaniye, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü  sağanak bekleniyor.  Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, 1,5 saat süresince  Adana'nın Kozan ve Ceyhan, Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas ve Toprakkkale  ilçelerinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım,  yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması  gerekiyor.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
 
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
TRABZON °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
 
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
 
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji sağanak yağmur Adana rize Trabzon
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