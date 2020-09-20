20 Eylül 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 0.12 EURO 8,9900 0.40
USD 7,5620 0.20 ALTIN 475,470 0.79
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

AA |  20 Eylül 2020 Pazar - 8:47 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 8:47

Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey,  iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
 
Marmara'nın doğusu, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz  Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop  çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak göüleceği, diğer  yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim  normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
 
Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce,  Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli  olarak (30-60 kilometre/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz  şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 
  
 

ETİKETLER

Meteoroloji hava durumu bugn hava nasıl olacak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.