Meteoroloji'den 5 bölge için kritik uyarı!

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır'da gök gürültü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Ardahan, Marmara, Ege, Akdeniz , İç Anadolu Karadeniz bölgeleri ile Erzincan Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Çankırı, Karabük, Kastamonu Bartın ile Ankara 'nın il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıkları, batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor.