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Meteoroloji'den 5 bölge için kritik uyarı!

AA |  29 Mayıs 2020 Cuma - 8:26 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 8:26

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır'da gök gürültü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke  genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
 
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Erzincan Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin  ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ile  Ankara'nın il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu  illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması  gerekiyor.
 
Hava sıcaklıkları, batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer  yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor.
 
Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden, iç ve batı kesimlerde  kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç  ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu nedenle  yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
 

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Meteoroloji Marmara Ege Akdeniz İç Anadolu Karadeniz hava durumu
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