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Mete Yarar: Sürpriz bir operasyon şekliyle...

23 Ocak 2018 Salı - 17:57 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 17:57

Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen son durumu değerlendiren güvenlik uzmanları, zorlu saha şartları ve terör örgütlerinin muhtemel tuzaklarına rağmen doğru planlama ve birliklerin özverisi sayesinde harekatta önemli ölçüde yol katedildiği görüşünü paylaştı.


Uzmanlar, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Özgür  Suriye Ordusu'nun (ÖSO), harekatın ilk 4 gününde terör örgütleri karşısında  ilerleyişini AA muhabirine değerlendirdi.
 
Zeytin Dalı Harekatı'nın dikkate alınması gereken çok belirgin  parametreleri olduğunu vurgulayan güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar,  "İnsanlar film, dizi izler gibi, bilgisayar oyunu oynar gibi harekatı algılamaya  çalıştılar. Oysa bu gerçek. Çok zor bir harekat. Karşınızdaki teröristleri  görmüyor musunuz?" ifadesini kullandı.
 
Terör örgütlerinin silahlı varlığına, dağ kadrosuna, Afrin ve diğer  alanlardan kendi bünyesine katıp ideolojik olarak yetiştirdiği ve silahlandırdığı  unsurlara dikkati çeken Ağar, şunları söyledi:
 
"İkinci parametre şu, burada general kış, general doğa, general  toprak. Yani arazi ve iklim koşulları harekat için çok önemli. Üçüncü parametre  ise tahkimat. Yani PKK'nın üç farklı alanda tanımlayabileceğimiz hazırlıklı  tahkimatı var. Yani dağlarda, meskun mahallerde ve dağlara göre engebesi daha az  yerlerde. Yani Fırat Kalkanı arazisine yakın arazilere tahkimatı var. Her  tahkimatın karakteri değişik ama tanımlamaları aynı. Yani hendekler, menfezler,  tüneller, mazgallar, barbakanlar ve koruganlar var. Hatta bu koruganların  yapılmasında bazı alanlarda batılı ülkelerin güvenlik güçlerinden destek  aldıkları dahi biliniyor."
 
Ağar, terör örgütlerinin kurduğu engel kuşaklarına dikkati çekerek,  "PKK'nın çok iyi bildiğimiz el yapımı patlayıcı, gelişmiş el yapımı patlayıcı,  mayın, bubi tuzak patlayıcı kuşakları var. Bir de Amerikalıların vermiş olduğu ve  kendisinin temin etmiş olduğu konvansiyonel ve sofistike silah sistemleri ve ateş  gücü var. Bu direnç katsayısıyla Mehmetçiğimiz kendi milli ve manevi değerlerine  olan inancıyla, silah sistemleriyle ve fiziki kuvvetiyle mücadele edecek ve onu  yenecek. Ya sürecek ya da kaçıracak." diye konuştu.
 
Harekatın çok zor şartlara rağmen çok iyi ilerlediğini ancak süreçte  çeşitli manipülasyonların da ortaya çıkabileceğini vurgulayan Ağar, şöyle devam  etti:
 
"Zeytin Dalı Harekatı bir savaş filmi, bir savaş dizisi değil.  Bilgisayar oyunu değil. Bu harekat gerçek. Burada bir tane canınız var. Bu canı  kaybettiğiniz zaman bitersiniz. Bilgisayar oyunlarındaki gibi yüz tane, üç yüz  tane canınız yok. Burada Mehmetçik yalın gerçeği bilerek hareket ediyor.  Filmlerde kahramanlar hiçbir zaman ölmez ama gerçek hayatta hep kahramanlar  ölür."
 
"Silahlı Kuvvetler zor şartlara rağmen ilerliyor"
 
Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar da Zeytin Dalı Harekatı'nda şu  ana kadar elde edilen başarının üç ana nedeni olduğunu söyledi. Yarar,  "Birincisi, silahlı kuvvetler harekata ciddi bir güçle başladı. Hatırlayalım, ilk  gün 72 uçağın katıldığı, 108 hedefin imha edildiği bir operasyon yapıldı. Böyle  bir sayı normalde büyüklük açısından baktığınızda korkunç bir rakam. Bu baskının  etkisini unutmamak lazım." dedi.
 
Yarar, ilerleme kaydedilmesinin ikinci nedeninin de izlenen strateji  olduğunu vurgulayarak, "Sürpriz dediğimiz bir operasyon şekli tercih edildi.  Başlangıç itibarıyla Azez tarafından, yani daha düzlük araziden ilerlenmesinin  beklendiği bir yerde Silahlı Kuvvetler daha zor bir şartı, yani ormanlık ve  dağlık araziden ilerlemeyi tercih etti. Özel Kuvvetler ve komando birliklerini bu  araziden soktu. Beklenmeyen, sürpriz etkisi yarattı." ifadesini kullandı.
 
Harekatın büyüklüğünün ve yarattığı sürpriz etkisinin yanı sıra üçüncü  nedenin teknolojik keşifler faktörü olduğunu vurgulayan Yarar, şunları dile  getirdi:
 
"Bölgenin keşfini yaparak, birliklerin önüne çıkmadan teröristlerin  etkisiz hale getirilmiş olması PKK/PYD'yi sınır hatlarından daha içerilere  çekilmeye zorladı. Kendi istekleriyle çekilmediler tabii ki, askeri operasyon bu  başarıyı getirdi. İlk aşamada üç günde yaklaşık 8-9 kilometrelik bir hatta  ilerleme sağlandı. Bu büyük bir rakam. Bir de bunun yaya olarak yüründüğünü  düşünün. Bu araca binerek ilerlenmiş bir mesafe değil. Çatışma ortamında 8  kilometrelik bir alanda yaya olarak 700 metreden 1400'lere doğru tırmanarak,  ormanının içinden ilerlemek, mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı ilerlemek  olarak değerlendirdiğinizde aslında çok büyük bir mesafe katedildi."
 
Yarar, sahadaki şartlara dikkati çekerek, Silahlı Kuvvetlerin zor  şartlara rağmen ilerlediğini ifade ederek, şöyle dedi:
 
"Karşınızda terörist var. İlerlerken karşınızda bir terörist varmış  gibi ilerlemek, her bastığınız adımda bir mayın var mı yok mu, el yapımı  patlayıcı var mı yok mu diye arama yaparak ilerlemek zorundasınız. O yüzden bu iş  o kadar kolay değil. Buna gece eksi derecelere düşen hava sıcaklığını, yağmur  altında olduğunuzu, ısınmak için bile en ufak ateş yakamadığınızı ve üç günden  beri hiç dinlenmeden ilerlediğinizi düşündüğünüzde aslında bu işin çok da kolay  olmadığını, büyük bir başarı hikayesi olduğunu söylemek  gerek."
 
"Bir mayını yakın temasta tespit edebilirsiniz"
 
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da Zeytin Dalı Harekatı'nın iyi  planlandığına işaret etti.
 
Yavuz, "Hedefler doğru tespit edildiği, gerek Hava Kuvvetleri, gerek  karadaki destek silahlarımız yani topçularımız, çok namlulu roketatarlarımız  tarafından etkili olarak ateş altına alındığı ve terör örgütleri tesirsiz hale  getirildiği için harekat başarılı bir şekilde başladı. Ama henüz esas çatışma  bölgeleriyle ilgili, şehir merkezlerine girilmediği için kesin bir şey söylemek  mümkün değil." dedi.
 
Harekatın kış şartlarında yapıldığına ve hava koşullarına da bağlı  olduğuna dikkati çeken Yavuz, bunun özellikle zırhlı araçların harekatını da  etkileyebileceğini belirtti. Bölgenin yol şebekesi bakımından da zayıf olduğunu  söyleyen Yavuz, "O bakımdan harekatın bugünkü seyrine bakarak çok hızlı  ilerlediğimizi söylemek doğru olmaz. Önümüzdeki günlerde YPG'lilerin buraları  boşaltıp gitmeme olasılığı da var." diye konuştu.
 
Esas tehlikenin terör örgütlerinin tuzaklama yoluna gitmesi olduğuna  dikkati çeken Yavuz, "Tespit edilebilen hedefleri siz tespit edip, ateş destek  vasıtalarınızla etkisiz hale getirebilirsiniz. Ama bir mayını, el yapımı  patlayıcıyı ancak gözle görerek ya da cihazlarınızla yakın temas esnasında tespit  edebilirsiniz. Henüz bu tür tehditlerle yazık  ki nasıl karşı karşıya olduğumuz  belli değil. Dolayısıyla, 'hızlı ilerliyor, gayet iyi gidiyor' şeklinde  tanımlamalar bir yanıyla doğru ama bir yanıyla da tedbirsiz bir yargıya yol  açar." sözlerine yer verdi.
 

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