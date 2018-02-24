24 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
9°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.522 0.58 EURO 4,6660 -0.01
USD 3,7910 0.22 ALTIN 161,950 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 11:03 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 11:03

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın Beykoz'daki evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.


Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın Beykoz'daki  evinde ölü bulunmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
 
Soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında, Mehmet Yavuz  Yılmaz'ın, 15 Aralık 2017'de ikamet ettiği Beykoz'daki evinden, temporal  epiklektif rahatsızlığının yaşam kalitesini düşürmesi ve gelecek konusunda  kendisinde kaygı yaratması nedeniyle bir an bunalıma girerek hizmetli ve  görevlileri uzaklaştırdığı anlatıldı.
 
Akabinde babası Mesut Yılmaz'a ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş  etmek suretiyle hayatına son verdiği belirtilen takipsizlik kararında, olayın  ertesi gün evde hizmetli olarak bulunan M.A'nın eve dönüşü sırasında anlaşıldığı  kaydedildi.
 
Kararda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gecikmeksizin olay yerine intikal  edildiği, güvenlik görevlilerine gerekli tedbirlerin aldırıldığı, olay yeri  inceleme ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde olay yeri incelemesinin  yapıldığı aktarıldı.
 
Yapılan inceleme ve araştırmada, anlatılan öykü dışında herhangi bir  şüpheli duruma rastlanmadığı belirtilen takipsizlik kararında, Mehmet Yavuz  Yılmaz'ın hayatına son vermesinde başkaca kendisini yönlendiren, tahrik ve teşvik  eden bir kişi bulunmadığının tüm dosya içeriğinden anlaşıldığı vurgulandı.
 
Takipsizlik kararında, bu nedenle olay hakkında kovuşturmaya yer  olmadığına karar verildiği bildirildi.
  
Kararda, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın annesi ve babasının ayrıca herhangi  bir durum ve olayın incelenmesi, araştırılması talebi olmadığı, herhangi bir kişi  hakkında şikayetçi olmadıklarını yazılı dilekçe ilettikleri belirtildi.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.