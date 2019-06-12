12 Haziran 2019 Çarşamba
İSTANBUL 
25°C / 20°C
GALERİ VİDEO
BIST 92.606 -0.24 EURO 6,5650 -0.02
USD 5,8140 0.29 ALTIN 249,260 0.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beşiktaş saldırısının faillerinden terörist Mesut Bakar yakalandı!

AA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 15:03 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 15:30

Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen, 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden biri Hakkari’de yakalandı


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 Aralık 2016'da  İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park  çevresinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 39'u polis 46 kişinin  şehit  olduğu hatırlatıldı.
 
 İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Bölük köyü  Çatalkaya mezrasına gerçekleştirilen operasyonda, "PKK terör örgütüne üye olma"  suçundan aranan Mesut Bakar yakalandı. Teröristin, Vodafone Park Stadyumu çevresindeki bombalı terör  saldırısını gerçekleştiren faillerin arasında olduğu belirlendi.
 
 
 
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.