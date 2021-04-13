Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Ramazan'da alınacak tedbirleri açıkladı. "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hedeflenen oranda iyileşme gerçekleşmezse daha sert tedbirlerin uygulanacağını ifade etti. Erdoğan "Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir."
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- Mesai saatleri değişti! Milyonları ilgilendiriyor...
Mesai saatleri değişti! Milyonları ilgilendiriyor...
13 Nisan 2021 Salı - 19:37 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 19:37
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren mesai düzenlemesi kararı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası mesai değişikliği kararını duyurdu. Erdoğan, "Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak" dedi. Uygulama hemen başlıyor.
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