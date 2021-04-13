Mesai saatleri değişti! Milyonları ilgilendiriyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren mesai düzenlemesi kararı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası mesai değişikliği kararını duyurdu. Erdoğan, "Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak" dedi. Uygulama hemen başlıyor.

