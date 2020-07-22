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Merve Oflaz modaya uydu!

Merve Oflaz modaya uydu! Yaz sezonunu Bodrum'da açan Merve Oflaz, önceki gün Çeşme Dalyan'da görüntülendi.
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