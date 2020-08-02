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Merve Oflaz kitesurf yaptı

Merve Oflaz kitesurf yaptı Merve Oflaz, yaklaşık dört yıldır kitesurf sporunu yapıyor.
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