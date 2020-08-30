Mert Öcal terlikleriyle İstanbul gecelerinde

Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden Mert Öcal Bebek'te objektiflere takıldı.
Kendisi gibi 'Survivor 2020' kadrosunda yer alan Evrim Keklik ile adı aşk dedikodularına karışan Mert Öcal sık sık magazin gündemine geliyor. Yarışmanın sona ermesinin ardından ortaya çıkan aşk iddialarını yalanlayan Mert Öcal, Bebek'te ortaya çıktı.
MERT ÖCAL'IN TARZI DİKKAT ÇEKTİ
Bebek Otel'de arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Mert Öcal, çıkışta objektiflere poz verdi. 37 yaşındaki yakışıklı oyuncu, restoran çıkışında terlikleriyle görüntülendi.
Emrah Akçaay/Milliyet