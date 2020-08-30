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Mert Öcal terlikleriyle İstanbul gecelerinde

30 Ağustos 2020 Pazar - 12:53 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 13:04

Geçtiğimiz ay final yapan Survivor 2020'de adından söz ettiren oyuncu Mert Öcal, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Mert Öcal'ın terlikleri dikkat çekti.


Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden Mert Öcal Bebek'te objektiflere takıldı. 
 
Kendisi gibi 'Survivor 2020' kadrosunda yer alan Evrim Keklik ile adı aşk dedikodularına karışan Mert Öcal sık sık magazin gündemine geliyor. Yarışmanın sona ermesinin ardından ortaya çıkan aşk iddialarını yalanlayan Mert Öcal, Bebek'te ortaya çıktı.
 
 
MERT ÖCAL'IN TARZI DİKKAT ÇEKTİ
 
Bebek Otel'de arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Mert Öcal, çıkışta objektiflere poz verdi. 37 yaşındaki yakışıklı oyuncu, restoran çıkışında terlikleriyle görüntülendi.
 
Emrah Akçaay/Milliyet
 

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