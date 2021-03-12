Mercedes'in yeni " V-Serisi" 1.7 milyon TL'den geldi

V 300 d versiyonu ile Türkiye’de satışa sunulmaya başlanan Yeni Mercedes-Benz V-Serisi, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli dizel motor, 237 BG güç seçeneği, 9G-TRONIC otomatik şanzıman ve 4MATIC özelliklerine sahip. Türkiye fiyatı ise 1.7 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; “5.175 adetlik satış ile tamamladığımız 2020 yılında, Sprinter ve Vito araçlarımızla minibüs ve 8+1 kategorilerinde en çok tercih edilen marka olduk. Şimdi ise mevcut modellerimizin yanına Yeni V-Serisi’ni de ekleyerek premium kategorisinde, müşterilerimizin taleplerini karşılamaya hazırlanıyoruz. Yeni V-Serisi, özellikle bireysel kullanımda standartların bir üst seviyeye nasıl taşınabileceğini işaret ediyor. Panoramik cam tavan, katlanabilir masa, yüksek kalitedeki deri koltuk opsiyonları ve daha birçok özelliğiyle V-Serisi’nin premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz"dedi.

Lüks iç ortam



Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin arka bölümünde sunulan yüz yüze bakabilen ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar, panoramik cam tavan seçeneği, katlanabilir masa ve bardaklıklar ile konfor ön planda. V-Serisi, sunmuş olduğu Tartufo Nappa Deri, Siyah Nappa Deri ve Bej Nappa Deri ile iç mekana modern ve zarif bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde, kapı döşemelerinde ve ön konsolda uygulanan süslemeler de kabin içerisindeki modern ve zarif görünümü destekliyor. Yeni V-Serisi’nde sunulan ambiyans aydınlatma, polar, solar ve beyaz olarak 3 farklı renk seçeneği ile her durumda kendinizi iyi hissettiren bir ortam yaratabiliyor. Sportif bir görünüme sahip türbin şeklindeki havalandırma ızgaraları ile 5 inç ekrana sahip gösterge paneli kullanıma sunuluyor. Yalınlaştırılan tasarım yaklaşımı sayesinde sürücüler, fonksiyonlara kolayca erişim sağlayabiliyor.



Standart 9G-TRONIC otomatik şanzıman



9G-TRONIC otomatik şanzıman da Yeni V-Serisi’nde yerini alıyor. Kullanıcılar, DYNAMIC SELECT sürüş karakter seçim fonksiyonu ile “Konfor” ve “Sport” sürüş modlarından birini seçebiliyor ve şanzımanın vites değiştirme karakteristiğini de kişiselleştirebiliyor. İlave olarak “M” sürüş modunda, DIRECT SELECT direksiyon kulakçıkları kullanılarak vitesler manuel olarak da değiştirilebiliyor. Yeni V-Serisi’nde sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC standart olarak sunuluyor. Böylece araç farklı yol şartlarında da güvenle ilerleyebiliyor. Araç yüksekliği, dört tekerlekten çekiş ile donatıldığında bile iki metre sınırının altında kalıyor. Böylece Yeni V-Serisi üstün günlük kullanım kolaylığı ve pratiklik sunarken, standart garajlar dışında çok katlı veya yer altı otoparklarına da rahat bir giriş imkanı sunuyor.



İçerisinde içecekler soğutulabiliyor. Aynı zamanda orta konsolun arkasında yer alan ısıtma ve soğutma özellikli bardaklıklar sayesinde içecekler istenilen sıcaklıkta korunabiliyor.