Memur zam farkı ne kadar oldu? Memura 6 aylık enflasyon farkı ne kadar verilecek?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı haziran ayı enflasyon rakamlarındaydı ve belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Emekli, memur ve sözleşmeli personelin maaşlarını da etkileyen enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memura verilecek zam farkı da belli oldu. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar? Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Emekli ve memur ları ilgilendiren haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. 8 milyon emekli ve memur için son derece önemli bir veri olarak ortaya çıkan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memurun zammı da ortaya çıktı. Peki, Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar? Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon verileri ve memur zam farkı...

Milyonlarca vatandaşın beklediği Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı. Haziran'da enflasyon 1,94 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE haziranda yüzde 1.94; yıllık TÜFE ise yüzde 17.53 oldu.

MEMURLAR İÇİN YÜZDE 5,45 ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı. İkinci 6 ay için de yüzde 3 zam alacak. Geçilen miktarda yine memurlar enflasyon farkı alacak.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, Şubat ayında yüzde 0,91, Mart ayında yüzde 1,08, Nisan ayında yüzde 1,68, Mayıs ayında yüzde 0,89, Haziran ayında da yüzde 1,94 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 oldu. Yılın ilk 6 ayı için memurlar ve emekli memurlar yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

MEMUR, MEMUR EMEKLİSİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon verisi, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi açısından son derece önemli. Yılın ilk 6 ayında TÜFE'de yüzde 8, 45 oranında bir artış oldu. Buna göre, işçi emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yüzde 8, 45 oranında zam alacak. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde geriye dönük 6 aylık TÜFE artışı kadar işçi emeklilerinin maaşlarına zam olacak.

MEMUR ZAM FARKI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisi ile sözleşmeli personel yıl başında yüzde 3 zam almıştı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte son 6 ayda 5 puanın üzerinde fark oluştu. Memur ve sözleşmeli personel maaşlarına toplu sözleme gereği yüzde 3 zam alacak. Memur emeklisine de yaklaşık 5,5 puanlık enflasyon farkı zammı yapılacak. Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin maaş zammı yaklaşık yüzde 8,5 olarak gerçekleşecek.