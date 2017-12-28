Melih Gökçek’in ‘yasağı’ kaldırıldı!

Ankara Metrosunda Gökçek döneminde sık sık müzik kavgası yaşanıyordu. 2013'de yolculardan izin alan üç gencin, gitar eşliğinde şarkı söylemesi üzerine metroyu kullanan görevli uyarıda bulunmuş, gençler, müziğe devam edince metro durdurulmuştu. Görevli, “Gitar çalmak yasak” diyerek uyarıda bulunmuştu.

Benzer bir olay da 2014 yılının kasım ayında yaşandı. Metro vagonunda müzik yapan iki genç, belediyenin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi ve “Vagondan çıkmazsanız tren gitmeyecek” diyerek müzisyenlere tepki gösterdi. Yolcuların ‘Biz şikayetçi değiliz' demesine rağmen, müziğe izin verilmedi.

RAHATSIZ ETMEMEK ŞARTI İLE

Metrodaki müzik, yeni Başkan Mustafa Tuna döneminde de bir vatandaşın şikayeti ile gündeme geldi. Vatandaş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mavi Masa'yı arayarak, “Metrodaki yabancı uyruklu çocuklar dileniyor, müzik yapanlar da rahatsız ediyor'' dedi. Mavi Masa görevlileri ise ‘'Böyle bir durumda acil butonuna basın, bir sonraki durakta bu kişiler güvenlik görevlilerince indirilip ceza kesilecek'' cevabını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise mesajın yanlış anlaşıldığını, metro vagonlarında sadece dilenen veya yolcuları rahatsız edenler için acil butonuna basılabileceğini belirttiler. Acil butonunun sessiz olduğunu ve diğer yolcuları etkilemediğini belirten belediye yetkilileri, ‘Yolcuları rahatsız eden veya güvenliklerini tehlikeye atan kişiler, bir sonraki durakta güvenlik görevlileri tarafından istasyondan dışarı çıkarılır. Cezai yaptırım, belediyenin yetkisinde değil” açıklaması yaptı.

Metroda müzik yapmanın, yolcuları rahatsız etmemek koşuluyla serbest olduğu da açıklandı. Amatör sanatçıların müziğinin belli kriterler içinde kimseyi rahatsız etmeyeceğini belirten Belediye yetkilileri, sanatçıların metroda müzik yapmasının herhangi bir sakıncası olmadığını vurguladılar.

Kaynak: Sözcü