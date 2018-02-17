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Mehmetçik tünellerde terörist avında

17 Şubat 2018 Cumartesi - 11:35 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 11:35

Mehmetçik, stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda PYD/PKK'lı teröristlerce inşa edilen ve Bafilyon, Marin, Kestel, Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara uzanan onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerde terörist arıyor. Burseya Dağı'ndan 13 ayrı noktaya uzanan ve örümcek ağını andıran tünellere giren özel eğitimli komandolar, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için giriş noktalarını kapatırken, diğer yandan gece görüşlü hava araçlarıyla bölgeyi izliyor


Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı  birlikler, terör örgütü mensuplarından arındırılan stratejik Burseya Dağı'ndan  Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara uzanan  onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerde teröristlerin peşini bırakmıyor. 
 
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'ndan 13 ayrı noktaya  uzanan ve örümcek ağını andıran tünellere giren özel eğitimli komandolar, bir  yandan sızma girişimlerini engellemek için giriş noktalarını kapatırken diğer  taraftan gece görüşlü hava araçları "Serçe" ve çok sayıda drone ile havadan  tünelleri gözlüyor.
 
 
Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürütülen harekat kapsamında  teröristlerden temizlenen dağda konuşlanan komandolar, çevre güvenliğini  aldıkları alanları el yapımı patlayıcılardan arındırdıktan sonra bölgenin Afrin  ile bağlantısını sağlayan tünellerde arama yapıyor.
 
Burseya Dağı'ndan Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile  çevredeki hakim noktalara kadar sıralanan kilometre uzunluktaki tüneller,  teröristlerden tek tek temizleniyor.
 
Yer yer 90 santim kalınlığa kadar uzanan beton bloklarla oluşturulan  tünellerdeki mevziler ve yaşam alanları dikkati çekiyor. Sadece Burseya Dağı'nın  zirvesindeki tünellerin uzunluğunun 1,5 kilometreyi aştığı tespit edildi.
 
 
Tüneller havadan da izleniyor
 
PYD/PKK'lı teröristlerin Burseya Dağı'nı savunmak için oluşturduğu  tünellerin 13 ayrı noktaya açıldığını belirleyen askerler, bir yandan sızma  girişimlerini engellemek için tünellerin giriş noktalarını kapatırken, bir yandan  da içerdeki hareketliliği gözlüyor.
 
Çevredeki köylere uzanan tünellerin uzunluğunun yaklaşık 50  kilometreye yakın olduğunu bildiren güvenlik kaynakları, halen bazı tünellerin  giriş noktalarının PYD/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki alanlarda bulunduğunu  belirtti.
 
TSK envanterinde yer alan ve gece görüntü alabilme özelliğine sahip  "Serçe" isimli hava araçları ve çok sayıda drone ile 24 saat tünellerden görüntü  alan askerler, her türlü hareketliliği kısa sürede belirleyip teröristleri ateş  destek vasıtalarıyla etkisiz hale getiriyor.
 
Tünel planlarının askeri stratejiyle hazırlandığını ve maliyetinin  milyon dolarları bulduğuna değinen yetkililer, sınırdan Afrin'e uzanan alanların  tünellerle birbirine bağlandığını kaydetti.
 
  
 

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