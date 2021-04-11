Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını ve tedavisinin evde devam ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın paylaşımında, “Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal.” dedi.
"Müminler arasında ahlâksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve âhirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz" (Nur suresi 19).— Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) April 11, 2021