11 Nisan 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.00 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

11 Nisan 2021 Pazar - 12:33 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 12:40

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandığını duyurdu.


Prof. Dr. Mehmet Boynukalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını ve tedavisinin evde devam ettiğini söyledi.
 
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın paylaşımında, “Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal.” dedi. 
 

ETİKETLER

Mehmet Boynukalın Boynukalın Boynukalın korona
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.