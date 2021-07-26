LGS tercih (yerleştirme) sonuçları 2021 MEB tarafından bugün öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. 2021-2022 eğitim yılında ilk kez liseye başlayacak öğrencilerin katılım sağladığı LGS'nin ardından, online olarak yapılan tercihlerin sonuçları açıklandı. LGS tercih sonuçlarının ardından gözler Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınacağı tarihe çevrildi. Peki, MEB nakil başvurusu ne zaman? Lise boş kontenjanları açıklandı mı? Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınacağı tarih!

MEB LGS sonuçlarını açıkladı. Tercihlerini yapan lise adayları, değerlendirmenin sona ermesiyle birlikte sonuçlara meb .gov.tr üzerinden ulaşabiliyor. Lise tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, boş kontenjanların ilan edilmesi ile birlikte nakil tercihleri dönemi başlayacak. Peki, MEB nakil başvurusu ne zaman? Lise boş kontenjanları açıklandı mı? Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınacağı tarih!

Lise tercihleri açıklandı. MEB Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçlarını erişime açtı.

2021 yılında 1 milyon 243 bin 830 öğrenci 8. sınıfı başarıyla tamamlayarak ortaokuldan mezun oldu. Bu öğrencilerin 1.038.492’si merkezi sınava yani LGS'ye katıldı. Merkezi sınav sonucuna göre 168 bin 924 öğrenci merkezi olarak yerleşti. 2021 yılında ortaokuldan mezun olan öğrencilerin yüzde 13,58’i sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildi. 2021 LGS kapsamında yapılan ilk yerleştirme sonucunda tercihte bulunan öğrencilerin yüzde 93’ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildi. Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri devam ediyor. Şimdi gözler Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınacağı tarihe çevrildi.

GÖZLER NAKİL BAŞVURULARINDA!

1’inci Nakil Dönemi tercihleri için öğrencilere 4 gün süre tanınacak. 1’inci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra ise 2’nci Nakil Dönemi başlayacak ve yine 4 gün sürecek.2’nci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başlatılacak.

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

2021 LİSE KONTENJANLARI

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.