MEB Meşale Bende uygulaması! 19 Mayıs meşalesini devralmak için isim yazdırma linki!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Mayıs'ın 102'nci yılına özel "Meşale Bende" etkinliği başlattı. 19 Mayıs meşalesini devralmak isteyen gençler, uygulamadan kendi ismiyle hazırlanan görseli oluşturabilecek ve sosyal medyada paylaşabilecek. Peki, 19 Mayıs meşalesini devralmak için Meşale Bende etkinliğine isim nasıl yazdırılır? Meşale Bende etkinliğine katılım nasıl yapılacak? İşte Meşale Bende fotoğrafı indirme linki!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel sosyal medya etkinliği yapıyor. 19 Mayıs'ın 102'nci yılına özel "Meşale Bende" etkinliğine katılmak isteyenler MEB tarafından hazırlanan uygulamada kendi ismiyle hazırlanan görseli oluşturabilecek ve sosyal medyada paylaşabilecek. Peki, 19 Mayıs meşalesini devralmak için Meşale Bende etkinliğine isim nasıl yazdırılır? Meşale Bende etkinliğine katılım nasıl yapılacak? İşte Meşale Bende indirme linki...

MEB'ten milyonlara çağrı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun 'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için 'mesalebende.meb.gov.tr' adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz."

Ekrana ad ve soyad bilgileri girildikten sonra oluşturulan görsel, sosyal medyada "meşalebende" etiketiyle paylaşılabilecek.

MEŞALE BENDE ETKİNLİĞİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.

MEŞALE BENDE ETKİNLİĞİNE NASIL KATILIM SAĞLANIR?

mesalebende.meb.gov.tr ekranında karşınıza çıkan sayfada ad ve soyad bilgileri girildikten sonra indir butonuna basmanız gerekiyor. İndirilen dosya görsel, sosyal medyada "meşalebende" etiketiyle paylaşılabilecek.

Katılım için http://mesalebende.meb.gov.tr/ adresinde karşıza çıkacak ekran üzerinden isim soy isim bilgilerini doldurmanız yeterli olacak. Meşale Bende katılım belgesinde, "102 yıl önce Milli Mücadele ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık ateşini bugün ben taşıyorum. Aynı heyecanla... " notu yer alacak.