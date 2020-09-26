MEB İŞKUR TYP 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP personel alımı kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

İŞKUR TYP kura sonuçları merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı güvenlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım, hizmetli alımı için başvuru yapanlar kura ile belirlenecek sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2020 İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP kura sonuçları nasıl öğrenilecek?
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR iş ilanları üzerinden alınan başvuruların ardından TYP kura sonuçları için MEB tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.
İŞKUR TYP kura sonuçları belli olmadı. Öte yandan İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen TYP başvuruları hakkında MEB TYP başvurularını yapan ve seçilen personellerin Ekim ayında göreve başlayacağını duyurmuştu.
TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖRENİLİR?
İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacak.
TYP PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLAR İÇİN YAPILDI?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları