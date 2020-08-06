MEB il dışı yer değiştirme başvuru ekranı | İl dışı tayin kontenjanları 2020 MEB listesi belli oldu mu? (İl dışı tayinler MEB 2020)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlıyor. MEB tarafından yayımlanan 2020 il dışı mazerete bağlı yer değiştirme takvimine başvurular 6 Ağustos ile 10 Ağustos arası açılacak. Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. İl dışı atama tercihlerinde öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu yazabilecek. İl dışı kontenjan 2020 açıklayan iller belli mi? İl dışı yer değiştirme başvuru ekranı ve kontenjanları…

Öğretmenler tayin olmak istedikleri iller için başvuru süreci hakkındaki araştırmalarınız hızlandırdı. İl dışı yer değiştirme başvuruları 6 Ağustos - 10 Ağustos arası yapılacak. http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden gerçekleştirilecek işlemlerle ilgi yoğun. Peki İl dışı tayin kontenjanları açıklandı mı? İl dışı 2020 ihtiyaç listesi belli oldu mu? İl dışı kontenjan 2020 açıklayan iller belli mi? İşte il dışı yer değiştirme başvuru ekranı ve kontenjan hakkında merak edilenler…

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanlar personel. meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

PERSONEL MEB GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları” başlıklı 40’ıncı maddesi, 19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2′ nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.