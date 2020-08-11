Mavi Vatan nedir? Türkiye’nin mavi vatanı (karasuları) kaç mil? Mavi Vatan sınırları ve mavi vatan haritası!

Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmalar nedeniyle son günler ismi sıkça geçen mavi vatan Türkiye’nin gündem konuları arasına girdi. Mavi Vatan ne demek? Mavi vatan nedir? soruları sıkça sorulmaya başladı. Türkiye'nin tüm deniz yetki alanlarını ifade etmek için kullanılan mavi vatan sınırları kaç mil? İşte Mavi Vatan haritası…

Oruç Reis gemisinin yapacağı sismik araştırma nedeniyle gündeme gelen Mavi Vatan hakkındaki araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Mavi Vatan doktrini olarak literatüre geçen doktrin Cumhuriyeti’nin Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz’deki denizcilik politikasını şekillendirmektedir. Peki, Mavi Vatan nedir, Mavi Vatan doktrini nedir? Türkiye’nin mavi vatanı (karasuları) kaç mi? Türkiye’nin mavi vatanı (karasuları) kaç mil?

MAVİ VATAN NEDİR?

Mavi Vatan, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki sınırların olduğu alandı. Kavaram 2000'li yıllarla ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin tüm deniz yetki alanları (iç sular, karasuları, kıta sahanlığı, Münhasır ekonomik Bölge) akarsu ve göllerini kapsayan kavram, tam olarak 26-45 doğu boylamları ve 36-42 kuzey enlemleri arasındaki ana vatan üzerindeki stratejik egemenliğin denizler ve deniz diplerindeki uzantısıdır. 25-45 doğu boylamları ve 33-43 kuzey enlemleri arasında kalan tatlı ve tuzlu su kitlesi üzerindeki yetki ve ilgi alanların adıdır.

MAVİ VATAN HARİTASI

MAVİ VATAN DOKTRİNİ

Türkiye'nin 21. yüzyılda devleti ve halkı ile denizcileşmesinin sembolü olarak ifade edilmektedir. Ayrıca bir doktrin olan Mavi Vatan, Türkiye'nin uluslararası hukuktan meşruiyetini alan deniz yetki alanlarına hakimiyet ile bu alanları jeopolitik, siyasi, diplomatik, askeri ve ekonomik düzeylerde etkileyecek karadaki ve havadaki oluşumları tetikleyecek yetenek ve iradeyi gerekli kılar.

TÜRKİYE MAVİ VATANI (KARASULARI) KAÇ MİL?

Jeopolitik konum olarak önemli bir noktada bulunan Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara olmak üzere önemli su kitleleri ile çevrilidir.

Ülkenin karasuları ise 15.5.1964 tarihli Karasuları kanunu ile 6 deniz mili olarak belirlenmiştir. Kanunda karasularını geniş tutan komşulara karşı aynı genişlik uygulanması esası kabul edilmiştir. Uluslararası Deniz Hukuku anlaşmasının 12 mile kadar genişliğe izin vermesi üzerine 1964 yılına ait kanunda değişikliğe gidilmiştir. 20.05.1982 yılında çıkarılan 2674 Karasuları kanunu ile Karasularının 6 mil olması esası kabul edilmiştir. Bakanlar kuruluna bazı denizlerde hakkaniyet ilkesine uyularak karasuların genişliğini 6 milin üzerine çıkarma yetkisi verilmiştir.