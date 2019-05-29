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Mavi kategorideki terörist tutuklandı

AA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 20:43 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 20:43

Mersin'de yakalanan ve Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi  kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Köse'nin, Mersin  Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
 
Adliyeye getirilişi sırasında slogan atmaya çalışan Ümit Emrah Köse,  polisler tarafından engellendi.
 
Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine  çıkartılan Köse tutuklandı.
 
Yasa dışı yollarla Mersin'e geldiği belirlenen teröristin, eylem  arayışında olduğu iddia edildi.
 
Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı  bulunan Köse'nin yakalanması İçişleri Bakanlığınca duyurulmuştu. Ümit Emrah  Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba  hazırlama ve silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edilmişti.
 
  
 

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