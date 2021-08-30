Matrah güncellemesi 2.ele geç yansır!

Sıfır km otomobil satışlarında yapılan ÖTV güncellemesi ile bazı modellerde % 16'ya varan indirimler oldu. VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karaer 2,el pazarında haziranda önceki aya kıyasla %90 büyümeyle 575 bin adet 2. el satışı gerçekleştiğini hatırlattı. Ocak-Temmuz döneminde %12 civarında fiyat artışı yaşandığını kaydeden Karaer şunları söyledi:

”2. el fiyatları yeni araç fiyatlarından etkilenir. Fakat bu sadece fiyatla ilgili değil arz ve taleple de ilgili bir konudur. Şu anda teorik olarak sınırlı sayıda marka ve modelde indirim varmış gibi görünse de pratikte oluşacak talebi karşılayacak kadar araç olmadığı için zaten müşterilerin talebi yeni araçlarla karşılanamayacak. Bu da 2. ele yönelik talebin devam etmesini sağlayacak.”



Fiyatların düşmesi iki ayı bulur



“Kurlar artmaya devam ettikçe ve bu yüzden araç maliyetleri yükseldikçe, matrahlar 3-4 ay sonra yine düşük kalacak” açıklamasını yapan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın şunları kaydetti:



“2.el araç fiyatlarına bu ÖTV matrah güncellemesinin hemen kısa vadede bir etkisi olmaz. 2.el fiyatları hemen düşmez. Zaten fiyatlardaki düşüş de, bazı modellerde C ve B segmenti 2. el araçlarda olur.Düşüş iki ayı bulur, o da yüzde 2-3’ü geçmez. Ayrıca yüksek maliyetli 2. el araç satın alana bayi ve galeriler, fiyatların düşmesiyle ellerindeki araçlar sıfır fiyatlarından yüksek kalacak. Buna dayanamayacak olan bayi galeri ve esnaf fiyatları aşağı çekebilir. Gücü olan çekmez. 3-4 ay daha bekler ki tekrardan sıfır araç fiyatları yeniden yükselsin”



Çip krizi etkeni



Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Karakaş sıfır otomobil pazarında çip krizinin devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Tedarik problemlerinin var oluşundan dolayı matrahlara dahil olan ürün gruplarında indirim olarak ne kadar yansıyacağına dair şüphelerimiz var. Markalar yeni fiyat listelerini yayınladıktan sonra bu durum netleşmiş olacak. 2.elde spot ticareti yapanlar, 1-2 yaş arasında otomobil satanlar, bu indirimlerden olumsuz etkilenecek. 1-2 yaşındaki ikinci el otomobillerde yüzde 10-15 değer kaybını önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Bunun dışında kalan otomobillerde maksimum yüzde 3-4 fiyat düşüşü beklentimiz var."