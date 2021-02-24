Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı dizi Gold Film imzalı Masumiyet dizisi bu akşam Fox Tv'de başlayacak. Bahar ve ailesinin hayatının konu alan dizi her çarşamba dizi severlerle buluşacak. Peki, Masumiyet dizisi nerede çekiliyor? Fox Masumiyet çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Masumiyet dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…

Masumiyet dizisi bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü’nün yer aldığı yönetmenliğini Ömür Atay'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın yazdığı Masumiyet dizisi hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. Masumiyet dizisi nerede çekiliyor? Masumiyet dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…

MASUMİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumiyet dizisinin çekim yeri için pek çok dizide kullanılan İstanbul ilinden farklı olarak Kocaeli tercih edildi.

İlçe olarak ise Kocaeli'nin pek çok semtinden yararlanıldı. Çekimler için Kocaeli sokaklarından oldukça yararlanırken, ilçe olarak Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Başiskele gibi illerinde gerçekleştirildi.

MASUMİYET DİZİ KONUSU

"Masumiyet"te; Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI

HÜLYA AVŞAR - HALE ILGAZ

MEHMET ASLANTUĞ - HARUN ORHUN

DENİZ ÇAKIR - BAHAR YÜKSEL

İLAYDA ALİŞAN - ELA YÜKSEL

SERKAY TÜTÜNCÜ - İLKER ILGAZ

DENİŞ IŞIN - İREM ORHUN