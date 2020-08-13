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MasterChef'te hata yapan Büşra gözyaşlarına boğuldu
'MasterChef Türkiye'nin 12 Ağustos Çarşamba ekrana gelen final turunda yarışan Büşra, büyük bir hata yaptı. Final turunda şeflerin istediği lazanyayı yapmak isteyen Büşra Uygur, hamuru pişirmek için fırını açmayı unutunca dakikalarca gözyaşı döktü.
'MasterChef 2020'nin ilk final turunun tamamlanmasının ardından ikinci tur elemeleri başladı. Bu turda kalan 12 yarışmacı ilk 8 arasına girebilmek için mücadele ediyor. MasterChef Türkiye 12 Ağustos Çarşamba yeni bölümünde şefler, yarışmacılardan lazanya yapmasını istedi.