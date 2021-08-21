MasterChef'te 15'inci yarışmacı kim oldu? Masterchef son yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef'te kazanan isim!

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Masterchef'te yarışmacılar ana kadro yer alabilmek için Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Danilo Zanna ve Şef Somer Sivrioğlu karşısında tüm hünerlerini gösterdi. MasterChef Türkiye'de kıran kırana mücadele devam ederken MasterChef 2021'de ana kadrodaki 15. isminin belirlendiği final oyunu nefesleri kesti. Peki, MasterChef'te 15'inci yarışmacı kim oldu? MasterChef kazanan isim kim? İşte Masterchef 2021'in son yarışmacısı...

MasterChef 2021'de kıran kırana mücadele devam ediyor. Masterchef kadrosunda yer almak için büyük mücadele veren yarışmacı adayları dün akşam MasterChef Türkiye'de 15. yarışmacı olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'i etkilemeyi başaran yarışmacılardan biri MasterChef'in ana kadrosuna girmeyi başardı. Peki, MasterChef'te 15'inci yarışmacı kim oldu? MasterChef kazanan isim kim? İşte Masterchef 2021'in son yarışmacısı...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KIYASIYA REKABET

MasterChef Türkiye'nin 42. bölümü ekranlara geldi. Eleme turu heyecanının devam ettiği MasterChef 2021'in yayınlanan yeni bölümünde yarışmacıların iddiası dikkat çekti. Kadroya katılmak isteyen yarışmacılar şefler karşısında hünerlerini sergiledi.

MASTERCHEF SON YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 15. yarışmacı da bu akşam belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 15. yarışmacı Emre oldu.

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

MasterChef'in 2021 yarışmasında Emre Büber yarışmaya Avusturya'dan katılıyor, ancak aslen Konyalıdır. MasterChef Emre 26 yaşında ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da doğdu. Aşçılık eğitimi almamış ve sektörde tecrübe kazanmıştır. Yarışmada iddialı tavırları ve başarılı yemekleri ile jürinin ilgisini çekiyor.

Masterchef'e şampiyon olmak için geldiğini ifade etti. Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitti. Emre de Avusturya'da doğdu ancak 12 yaşında Türkiye'ye geldi. 19 yaşında da Avusturya'ya geri döndü. İş bulamadığı için aşçılığa başladı. Instagram hesabı @emres.kitchen'dir. 1 çocuk babası.

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI

1.Masterchef Safanur Bol

2.Masterchef Mert Yılmaz

3.Masterchef Eren Kaşıkçı

4.Masterchef Tahsin Küçük

6.Masterchef Görkem Demiral

7.Masterchef Burcu Önal

8.Masterchef Hamza Mercimek

9. Masterchef Fatma Polat

10.Masterchef Milhan Erdem

11.Masterchef Dilara Başaran

12.Masterchef İbrahim Cingözler

13.Masterchef Tunahan Ak

14.Masterchef Şükrü Özsarı

15. Masterchef Emre Büber