Masterchef ana kadroda kimler var, ana kadro kaç kişi olacak? Ana kadroya girecek 9. yarışmacı merak ediliyor! Belli olan MasterChef 2021 yarışmacıları…

MasterChef 2021 yarışmacıları netleşiyor. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi ünlü şeflerin oturduğu Masterchef yarışmasının ana kadrosunda kimlerin olacağı sorgulanıyor. TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de final turunda sona yaklaşıldı. Peki, MasterChef’te dün kim kazandı, ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? Ana kadroya girecek 9. Yarışmacı ne zaman belli olacak? İşte belli olan Masterchef ana kadro…

MasterChef ana kadrosunda yer alacak sekiz kişi belli oldu, ana kadronun oluşması için 1 isim daha seçilecek. Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye yemeğinin yapıldığı ilk turu geçen isimler Merve, Samet, Hüseyin, Görkem, Hasan, Araz ve Burcu oldu. Final turunda ise ana kadroya giren isim Burcu Önal oldu. MasterChef Türkiye'nin 11 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 35. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. 35. Bölümde ana kadroya girecek 9. Kişi belli olacak.

MASTERCHEF 34. BÖLÜM

34. bölümde 3’lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, ilk turda terkib-i çeşidiyye yapmaya çalıştı.

Yarışmanın 2. turunda, fıstık ezmesi ana ürünüyle en yaratıcı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 8. isim olmaya hak kazandı.

Şeflerin yemek tadımı sonrasında sıralama şu şekilde oluştu;

Yedinci Merve, altıncı Samet, beşinci Görkem, dördüncü Hasan, üçüncü Hüseyin olurken son ikiye kalan isimler Burcu ve Araz oldu.

Mehmet Yalçınkaya Araz'ın yemeğini, Somer Sivrioğlu ise Burcu'nun yemeğini beğendiğini açıkladı.8. yarışmacıyı ise Danilo Zanna belirledi.

MasterChef'in 8. yarışmacısı Burcu oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek ve Burcu Önal.