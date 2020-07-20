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"Baklavalardan fena halde bir demet!"
Cemal Can Canseven'in şampiyonluk ipini göğüslediği 'Survivor'ın ardından 'MasterChef Türkiye 2020', TV8 ekranlarında başladı. Brezilyalı oyuncu Walison Fonseca, henüz ilk bölümden gündem oldu. Az bildiği Türkçe ile şeflerin karşısına çıkan yarışmacı, ön eleme turunu geçerek adından söz ettirmeyi başardı.
Milliyet gazetesinden Sina Koloğlu'nun, "Survivor Yolcusu Olacak" başlıklı yazısı şöyle: "MasterChef Türkiye yarışması başladı. ‘Gerçeğin şovu’nun en çarpıcı örnekleriyle karşılaşıyoruz. Yemek yapanların bir hayali var, bir de geçmişleri.