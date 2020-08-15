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Marmara Denizi'nin ortasında 3 gündür mahsur kaldı

Marmara Denizi'nin ortasında 3 gündür mahsur kaldı  Marmara Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı.
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