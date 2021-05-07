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Marketlerde yeni dönem! Bugün başladı, alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye satışı yasak...

07 Mayıs 2021 Cuma - 12:50 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 12:50

Türkiye'nin 81 ilinde marketlerde yeni dönem başladı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi yürürlüğe girdi. Süpermarket ve zincir marketlerde tam kapanma sona erene kadar sadece temel ihtiyaç ürünleri satılacak. Marketlerde bugünden itibaren alkollü ürün, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünler satılamayacak.


İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile marketlere bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirmişti. Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Zincir ve süper marketler daha önce belirtildiği gibi pazar günleri kapalı kalacak.
 
SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER
 
Genelgeye göre marketlerde tüm yiyecek ve temizlik maddeleri satılabilecek. Bunların dışında da hayvan maması ve parfüm ile makyaj ürünleri dışında kozmetik satışı yapılabilecek.
 
SATIŞI YAPILMAYACAK ÜRÜNLER
 
Daha önce satışına kısıtlama getirilen alkollü ürünlerin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı yapılmayacak.
 
MARKETLER HANGİ SAATLERDE AÇIK
 
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri"  konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile  ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatılmıştı. Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması  sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim,  imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında  bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı  olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını  karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav,  kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında  faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı  kalacağına yeniden değinildi. Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek  yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve  kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler  sonucunda alınan yeni tedbirler duyurulmuştu.
 

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