AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti. Vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak baş sağlığı diledi.

İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da "MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Eseyan aramızdan ayrıldı, acımız büyük. Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle" mesajını paylaştı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kardeşimizi kaybettik. Takdir-i ilahi... Başımız sağ olsun Markar Esayan Aydın , dost, insan, inanmış bir kardeş... Duamız seninle, bu toprakların asil çocuğu"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bu ülkenin evladı, adam gibi adam, güçlü bir entelektüel ve vizyoner bir siyaset çi idi Markar Esayan. Sohbetini, gayretini, samimiyetini ve dostluğunu özleyeceğim. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Geçen yıl “iyi yaşamaya, iyi ölmeye bakalım” demişti..."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan, yakalandığı rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Değerli bir dostu kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyorum. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."